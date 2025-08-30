Одна з країн ЄС посилює правила в'їзду для українців: що зміниться з 1 вересня

Латвія з 1 вересня 2025 року запроваджує нові правила в'їзду для іноземних громадян. В тому числі це стосується й громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Окрім України, нові правила стосуються також громадян Росії, Бразилії, Швейцарії та країн, які не входять до ЄС, НАТО або ОЄЕР. Що зміниться:

За 48 годин до в'їзду треба буде подавати онлайн-анкету на спеціальному сайті. При цьому це стосується й транзитних подорожей.

В анкеті потрібно буде вказати мету поїздки, термін перебування, маршрут, місце проживання. Окрім цього, цікавлять дані про службу в державних структурах чи участь у виборах (своїх або близьких).

Подавати анкету має право тільки особисто особа, яка планує потрапити в Латвію.

Окремого дозволу чекати не потрібно: підтвердження прийде онлайн на електронну пошту.

Відсутність анкети може призвести до штрафу в 2000 євро та відмови у в'їзді.

Перевірка анкети може в подальшому проводитися навіть всередині країни, а не тільки на кордоні - якщо органи безпеки Латвії виявлять потенційні загрози.

Кого конкретно стосуються нові вимоги:

Громадян України (в тому числі з з тимчасовим захистом або посвідкою на проживання в іншій країні ЄС).

Громадян Росії та Білорусі.

Громадян інших країн, які не входять до Європейського Союзу, НАТО або Організації європейського економічного розвитку.

Сайт, на якому потрібно подати анкету, знаходиться за адресою eta.gov.lv та доступний для подачі даних з 29 серпня 2025 року. Додаткова інформація доступна на офіційних ресурсах латвійського уряду.