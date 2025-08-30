ua en ru
Одна из стран ЕС ужесточает правила въезда для украинцев: что изменится с 1 сентября

Латвия, Суббота 30 августа 2025 23:09
Одна из стран ЕС ужесточает правила въезда для украинцев: что изменится с 1 сентября Иллюстративное фото: Латвия меняет правила въезда (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Латвия с 1 сентября 2025 года вводит новые правила въезда для иностранных граждан. В том числе это касается и граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Кроме Украины, новые правила касаются также граждан России, Бразилии, Швейцарии и стран, которые не входят в ЕС, НАТО или ОЕЕР. Что изменится:

  • За 48 часов до въезда надо будет подавать онлайн-анкету на специальном сайте. При этом это касается и транзитных путешествий.
  • В анкете нужно будет указать цель поездки, срок пребывания, маршрут, место жительства. Кроме этого, интересуют данные о службе в государственных структурах или участие в выборах (своих или близких).
  • Подавать анкету имеет право только лично лицо, которое планирует попасть в Латвию.
  • Отдельного разрешения ждать не нужно: подтверждение придет онлайн на электронную почту.
  • Отсутствие анкеты может привести к штрафу в 2000 евро и отказу во въезде.
  • Проверка анкеты может в дальнейшем проводиться даже внутри страны, а не только на границе - если органы безопасности Латвии обнаружат потенциальные угрозы.

Кого конкретно касаются новые требования:

  • Граждан Украины (в том числе с с временной защитой или видом на жительство в другой стране ЕС).
  • Граждан России и Беларуси.
  • Граждан других стран, которые не входят в Европейский Союз, НАТО или Организацию европейского экономического развития.

Сайт, на котором нужно подать анкету, находится по адресу eta.gov.lv и доступен для подачи данных с 29 августа 2025 года. Дополнительная информация доступна на официальных ресурсах латвийского правительства.

Президент Польши наложил вето на соцпомощь украинцам

Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.

По его словам, программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.

На следующий день новый законопроект президента Навроцкого подали в парламент Польши.

Кроме того, с 1 июня 2025 года в Польше вступили в силу новые правила программы "800+" для украинцев. Отныне для получения помощи ребенок должен посещать польскую школу или детский сад. Исключение сделано только для тех, кто учится дома.

