Одна из стран ЕС ужесточает правила въезда для украинцев: что изменится с 1 сентября
Латвия с 1 сентября 2025 года вводит новые правила въезда для иностранных граждан. В том числе это касается и граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Кроме Украины, новые правила касаются также граждан России, Бразилии, Швейцарии и стран, которые не входят в ЕС, НАТО или ОЕЕР. Что изменится:
- За 48 часов до въезда надо будет подавать онлайн-анкету на специальном сайте. При этом это касается и транзитных путешествий.
- В анкете нужно будет указать цель поездки, срок пребывания, маршрут, место жительства. Кроме этого, интересуют данные о службе в государственных структурах или участие в выборах (своих или близких).
- Подавать анкету имеет право только лично лицо, которое планирует попасть в Латвию.
- Отдельного разрешения ждать не нужно: подтверждение придет онлайн на электронную почту.
- Отсутствие анкеты может привести к штрафу в 2000 евро и отказу во въезде.
- Проверка анкеты может в дальнейшем проводиться даже внутри страны, а не только на границе - если органы безопасности Латвии обнаружат потенциальные угрозы.
Кого конкретно касаются новые требования:
- Граждан Украины (в том числе с с временной защитой или видом на жительство в другой стране ЕС).
- Граждан России и Беларуси.
- Граждан других стран, которые не входят в Европейский Союз, НАТО или Организацию европейского экономического развития.
Сайт, на котором нужно подать анкету, находится по адресу eta.gov.lv и доступен для подачи данных с 29 августа 2025 года. Дополнительная информация доступна на официальных ресурсах латвийского правительства.
