Одна ін'єкція від усіх вірусів: вчені створили революційну ШІ-вакцину

Науковці розробили універсальну вакцину за допомогою штучного інтелекту, яка здатна зупинити майбутні пандемії та захистити від мутацій. Нова технологія під назвою суперантиген дозволяє отримати імунітет проти цілих сімейств вірусів лише одним уколом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Дослідники змінили підхід до вакцинації, адже вони попросили штучний інтелект проаналізувати генетичні дані тисяч штамів. Машинне навчання виявило стабільні фрагменти вірусів. Ці елементи майже не змінюються під час мутацій і саме на них тепер полює імунна система людини.

Вчені з Кембридзького університету та компанії DIOSynVax створили препарат Sarbeco. Він об'єднує ознаки всієї родини коронавірусів, що дозволяє організму розпізнавати навіть ті віруси, які ще не існують у природі.

Професор Джонатан Гіні з лабораторії вірусних зоонозів пояснив логіку розробки:

"Пандемія Covid навчила нас, як швидко ми можемо створювати вакцини, але ми все ще використовуємо стару парадигму. Йдеться про створення однієї вакцини, яка вразить усіх, залежно від їхніх стосунків".

Результати перших клінічних випробувань на людях

Ефективність методу вже перевірили. У першій фазі взяли участь 49 здорових добровольців віком від 18 до 50 років. Дослідження проходило в Кембриджі та Саутгемптоні, а результати підтвердили повну безпеку препарату.

Вакцина спрацювала не лише проти SARS-CoV-2, але й захистила добровольців навіть від вірусів кажанів. Це критично важливо для запобігання новим спалахам, що переходять від тварин до людей.

У другій фазі досліджень візьмуть участь понад 200 осіб. Це дозволить остаточно підтвердити ефективність захисту.

Вакцинація без голки: як це працює

Технологія передбачає новий метод введення: замість традиційних шприців використовують мікрофлюїдний струмінь. Це тонка цівка рідини під надвисоким тиском, яка проникає безпосередньо в клітини шкіри за частки секунди.

Метод має кілька переваг:

відсутність болю та страху перед голками;

швидке засвоєння ДНК-вакцини клітинами;

мінімізація ризику травмування тканин.

Кінець реактивній медицині

Зараз лікарі діють постфактум: вакцини створюють, коли вірус уже поширився. Професор Сол Фауст з Університету Саутгемптона називає таку систему неефективною, адже хвороби розвиваються швидше за фармацевтичну промисловість.

"Такі віруси, як грип, коронавіруси та група вірусів Ебола, постійно розвиваються, і до моменту впровадження вакцин вони можуть бути погано підібрані - нинішня "реактивна" система вакцинації насилу встигає за змінами", - каже Фауст.

Він переконаний, що новий клас вакцин дасть людству перевагу, а це шанс випередити еволюцію.

Цей новий клас універсальних вакцин є перспективним. Вони захищають не лише від багатьох варіантів одночасно, але й потенційно від споріднених вірусів, які ще не з’явилися та не поширилися на людей.

"Якщо ми зможемо розробити та клінічно вдосконалити цей новий клас вакцин до початку спалаху вірусу, можна буде врятувати мільйони життів, уникнути локдаунів та зберегти економіку", - підкреслив професор.