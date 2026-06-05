Одна инъекция от всех вирусов: ученые создали революционную ИИ-вакцину

Ученые разработали универсальную вакцину с помощью искусственного интеллекта, которая способна остановить будущие пандемии и защитить от мутаций. Новая технология под названием суперантиген позволяет получить иммунитет против целых семейств вирусов только одним уколом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Исследователи изменили подход к вакцинации, ведь они попросили искусственный интеллект проанализировать генетические данные тысяч штаммов. Машинное обучение выявило стабильные фрагменты вирусов. Эти элементы почти не меняются во время мутаций и именно на них теперь охотится иммунная система человека.

Ученые из Кембриджского университета и компании DIOSynVax создали препарат Sarbeco. Он объединяет признаки всего семейства коронавирусов, что позволяет организму распознавать даже те вирусы, которые еще не существуют в природе.

Профессор Джонатан Гини из лаборатории вирусных зоонозов объяснил логику разработки:

"Пандемия Covid научила нас, как быстро мы можем создавать вакцины, но мы все еще используем старую парадигму. Речь идет о создании одной вакцины, которая поразит всех, в зависимости от их отношений".

Результаты первых клинических испытаний на людях

Эффективность метода уже проверили. В первой фазе приняли участие 49 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Исследование проходило в Кембридже и Саутгемптоне, а результаты подтвердили полную безопасность препарата.

Вакцина сработала не только против SARS-CoV-2, но и защитила добровольцев даже от вирусов летучих мышей. Это критически важно для предотвращения новых вспышек, переходящих от животных к людям.

Во второй фазе исследований примут участие более 200 человек. Это позволит окончательно подтвердить эффективность защиты.

Вакцинация без иглы: как это работает

Технология предусматривает новый метод введения: вместо традиционных шприцев используют микрофлюидную струю. Это тонкая струйка жидкости под сверхвысоким давлением, которая проникает непосредственно в клетки кожи за доли секунды.

Метод имеет несколько преимуществ:

отсутствие боли и страха перед иглами;

быстрое усвоение ДНК-вакцины клетками;

минимизация риска травмирования тканей.

Конец реактивной медицине

Сейчас врачи действуют постфактум: вакцины создают, когда вирус уже распространился. Профессор Сол Фауст из Университета Саутгемптона называет такую систему неэффективной, ведь болезни развиваются быстрее фармацевтической промышленности.

"Такие вирусы, как грипп, коронавирусы и группа вирусов Эбола, постоянно развиваются, и к моменту внедрения вакцин они могут быть плохо подобраны - нынешняя "реактивная" система вакцинации с трудом успевает за изменениями", - говорит Фауст.

Он убежден, что новый класс вакцин даст человечеству преимущество, а это шанс опередить эволюцию.

Этот новый класс универсальных вакцин является перспективным. Они защищают не только от многих вариантов одновременно, но и потенциально от родственных вирусов, которые еще не появились и не распространились на людей.

"Если мы сможем разработать и клинически усовершенствовать этот новый класс вакцин до начала вспышки вируса, можно будет спасти миллионы жизней, избежать локдаунов и сохранить экономику", - подчеркнул профессор.