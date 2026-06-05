Одна инъекция от всех вирусов: ученые создали революционную ИИ-вакцину
Ученые разработали универсальную вакцину с помощью искусственного интеллекта, которая способна остановить будущие пандемии и защитить от мутаций. Новая технология под названием суперантиген позволяет получить иммунитет против целых семейств вирусов только одним уколом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Исследователи изменили подход к вакцинации, ведь они попросили искусственный интеллект проанализировать генетические данные тысяч штаммов. Машинное обучение выявило стабильные фрагменты вирусов. Эти элементы почти не меняются во время мутаций и именно на них теперь охотится иммунная система человека.
Ученые из Кембриджского университета и компании DIOSynVax создали препарат Sarbeco. Он объединяет признаки всего семейства коронавирусов, что позволяет организму распознавать даже те вирусы, которые еще не существуют в природе.
Профессор Джонатан Гини из лаборатории вирусных зоонозов объяснил логику разработки:
"Пандемия Covid научила нас, как быстро мы можем создавать вакцины, но мы все еще используем старую парадигму. Речь идет о создании одной вакцины, которая поразит всех, в зависимости от их отношений".
Результаты первых клинических испытаний на людях
Эффективность метода уже проверили. В первой фазе приняли участие 49 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Исследование проходило в Кембридже и Саутгемптоне, а результаты подтвердили полную безопасность препарата.
Вакцина сработала не только против SARS-CoV-2, но и защитила добровольцев даже от вирусов летучих мышей. Это критически важно для предотвращения новых вспышек, переходящих от животных к людям.
Во второй фазе исследований примут участие более 200 человек. Это позволит окончательно подтвердить эффективность защиты.
Вакцинация без иглы: как это работает
Технология предусматривает новый метод введения: вместо традиционных шприцев используют микрофлюидную струю. Это тонкая струйка жидкости под сверхвысоким давлением, которая проникает непосредственно в клетки кожи за доли секунды.
Метод имеет несколько преимуществ:
- отсутствие боли и страха перед иглами;
- быстрое усвоение ДНК-вакцины клетками;
- минимизация риска травмирования тканей.
Конец реактивной медицине
Сейчас врачи действуют постфактум: вакцины создают, когда вирус уже распространился. Профессор Сол Фауст из Университета Саутгемптона называет такую систему неэффективной, ведь болезни развиваются быстрее фармацевтической промышленности.
"Такие вирусы, как грипп, коронавирусы и группа вирусов Эбола, постоянно развиваются, и к моменту внедрения вакцин они могут быть плохо подобраны - нынешняя "реактивная" система вакцинации с трудом успевает за изменениями", - говорит Фауст.
Он убежден, что новый класс вакцин даст человечеству преимущество, а это шанс опередить эволюцию.
Этот новый класс универсальных вакцин является перспективным. Они защищают не только от многих вариантов одновременно, но и потенциально от родственных вирусов, которые еще не появились и не распространились на людей.
"Если мы сможем разработать и клинически усовершенствовать этот новый класс вакцин до начала вспышки вируса, можно будет спасти миллионы жизней, избежать локдаунов и сохранить экономику", - подчеркнул профессор.
Что еще известно о вакцинах
Сейчас миру очень не хватает вакцины от Эболы. В ВОЗ назвали ситуацию со вспышкой Эболы в Африке крайне тревожной.
Также недавно мир всколыхнула новость о хантавирусе. Оказалось, что вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования.