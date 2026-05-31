У ВООЗ назвали ситуацію зі спалахом Еболи в Африці вкрай тривожною

03:53 31.05.2026 Нд
2 хв
Яка головна небезпека цього вірусу та чи є проти нього вакцина?
aimg Катерина Коваль
У ВООЗ назвали ситуацію зі спалахом Еболи в Африці вкрай тривожною Фото: за два тижні було зафіксовано щонайменше 246 смертей (Getty Images)
Спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго стрімко набирає обертів: понад тисячу підозрюваних випадків за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Масштаби спалаху

Від початку оголошення спалаху минуло лише два тижні - а в ДР Конго вже понад 1000 підозрюваних випадків зараження та щонайменше 246 смертей. Сусідня Уганда зафіксувала дев'ять підтверджених випадків і одну смерть.

Заступник директора організації "Лікарі без кордонів" доктор Алан Гонсалес заявив: жодного разу в історії спалахів Еболи не реєстрували стільки випадків так швидко після оголошення надзвичайної ситуації.

"Реальність така, що ніхто не знає справжнього масштабу та серйозності цього спалаху. Нові підозрювані випадки фіксуються щодня, а сотні зразків досі не перевірено", - наголосив він.

ВООЗ виїхала на місце

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адганом Гебреєсус особисто вилетів до провінції Іторі на сході Конго - найбільш ураженого регіону. За його словами, місія приїхала оцінити ситуацію та допомогти усунути перешкоди.

Тедрос також звернувся до місцевих громад із застереженням: традиційні похоронні обряди, що передбачають дотик до тіла померлого, становлять серйозну загрозу подальшого поширення вірусу.

Що заважає стримати спалах

MSF попереджає: реагування на спалах не встигає за темпами поширення інфекції. Серед головних перешкод:

  • закриття кордонів та аеропортів;
  • збройний конфлікт у регіоні, який суттєво ускладнює роботу медиків;
  • затримки з тестуванням зразків.

Раніше аналізи доводилося везти за 1500 км до Кіншаси. Тепер лабораторія в Бунії видає результати впродовж 24 годин - це суттєво прискорило виявлення нових випадків.

Що за штам і як він передається

Поточний спалах спричинений рідкісним штамом Еболи - Бундібугіо. Проти нього не існує підтвердженої вакцини, а летальність сягає близько третини інфікованих.

Вірус передається через прямий контакт із рідинами тіла зараженої людини, а також через забруднені предмети - голки, постільну білизну, одяг.

Підозрюваний випадок у Бразилії

Окремо бразильські медики повідомили про підозрюваний випадок Еболи в штаті Сан-Паулу. Під наглядом лікарів перебуває 37-річний чоловік, який нещодавно повернувся з ДР Конго.

Ще 17 травня ВООЗ визнала спалах Еболи в ДР Конго та Уганді міжнародною надзвичайною ситуацією через ризик виходу вірусу за межі регіону. Ситуацію ускладнюють гуманітарна криза, висока мобільність населення та відсутність затверджених вакцин і ліків саме проти штаму "Бундібугіо".

Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
