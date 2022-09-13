ОДКБ задействует механизмы для урегулирования ситуации на границе Армении и Азербайджана

В ОДКБ ответили Армении на ее запрос о помощи в конфликте с Азербайджаном. Там обещают задействовать механизмы для урегулирования обострения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ .

Там отметили, что применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемо. В ОДКБ считают, что для решения споров должны использоваться политико-дипломатические методы и договоренности.

"Организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации на границе Армении и Азербайджана", - сообщили в организации.

Напомним, на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября вновь обострилась ситуация. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

Так, армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину. После он созвал Совбез, в ходе которого одобрили решение просить помощи у России и ОДКБ.

На ситуацию отреагировали и в МИД Украины. Там призвали стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и отметили ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны РФ.