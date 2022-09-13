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ОДКБ задіє механізми для врегулювання ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану

Фото: ОДКБ задіє механізми для врегулювання ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану (odkb-csto.org)
Автор: Руслан Гаращенко

В ОДКБ відповіли Вірменії на її запит про допомогу в конфлікті з Азербайджаном. Там обіцяють задіяти механізми для урегулювання загострення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОДКБ.

"Організовано роботу із задіяння механізмів ОДКБ для врегулювання ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану", - повідомили в організації.

Там зазначили, що застосування сили на кордоні Вірменії та Азербайджану є неприйнятним. В ОДКБ вважають, що для вирішення спорів повинні використовуватися політико-дипломатичні методи і домовленості.

Нагадаємо, на кордоні Азербайджану і Вірменії в ніч на 13 вересня знову загострилася ситуація. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Так, вірменський прем'єр Нікол Пашинян практично відразу подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. Після він скликав Радбез, в ході якого схвалили рішення просити допомоги у Росії і ОДКБ.

На ситуацію відреагували і в МЗС України. Там закликали сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту і відзначили нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль з підтримання миру з боку РФ.

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