Одіозному екснардепу-олігарху "прилетіла" підозра на мільярди: що він встиг накоїти

Державне бюро розслідувань 13 червня оголосило про підозру колишньому народному депутату Верховної Ради від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок - за життя" (ОПЗЖ). Його звинувачують у несплаті податків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення ДБР .

Згідно з матеріалами слідства, ексдепутата підозрюють у несплаті податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Колишній депутат став громадянином України у 2012 році та продовжив підприємницьку діяльність в країні, але закордонні доходи не декларував та податки не сплачував.

"Всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень. Це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні ДБР.

Правоохоронні органи не назвали ім'я підозрюваного. Але якщо судити по фото, опублікованому у пресрелізі ДБР, мова йде про олігарха, колишнього нардепа ОПЗЖ Вадима Новинського.

Новинський вважається неофіційним "куратором РПЦ" в Україні, з 2014 року він поширював проросійські наративи та підтримував РФ. Депутат склав повноваження та втік за кордон після початку повномасштабної війни з Росією.