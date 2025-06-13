Одіозному екснардепу-олігарху "прилетіла" підозра на мільярди: що він встиг накоїти
Державне бюро розслідувань 13 червня оголосило про підозру колишньому народному депутату Верховної Ради від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок - за життя" (ОПЗЖ). Його звинувачують у несплаті податків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення ДБР.
Згідно з матеріалами слідства, ексдепутата підозрюють у несплаті податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
Колишній депутат став громадянином України у 2012 році та продовжив підприємницьку діяльність в країні, але закордонні доходи не декларував та податки не сплачував.
"Всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд гривень. Це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні ДБР.
Правоохоронні органи не назвали ім'я підозрюваного. Але якщо судити по фото, опублікованому у пресрелізі ДБР, мова йде про олігарха, колишнього нардепа ОПЗЖ Вадима Новинського.
Новинський вважається неофіційним "куратором РПЦ" в Україні, з 2014 року він поширював проросійські наративи та підтримував РФ. Депутат склав повноваження та втік за кордон після початку повномасштабної війни з Росією.
Санкції проти Новинського
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2022 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки осіб. Серед тих, хто потрапив під "санкційний молот", також був колишній нардеп Вадим Новинський. А вже на початку наступного року президент посилив обмеження проти олігарха.
У квітні 2023 року СБУ заарештувала майно екснардепа на суму понад 3,5 млрд гривень. А у січні 2025 року Новинському оголосили першу підозру - теж за участі ДБР та Служби безпеки України.
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