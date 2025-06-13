Одиозному экс-нардепу-олигарху "прилетело" подозрение на миллиарды: что он успел натворить

Государственное бюро расследований 13 июня объявило о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок - за жизнь" (ОПЗЖ). Его обвиняют в неуплате налогов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение ГБР .

Согласно материалам следствия, экс-депутата подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Бывший депутат стал гражданином Украины в 2012 году и продолжил предпринимательскую деятельность в стране, но зарубежные доходы не декларировал и налоги не платил.

"Вопреки требованиям налогового законодательства, он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд гривен. Это нарушение привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах", - сказано в сообщении ГБР.

Правоохранительные органы не назвали имя подозреваемого. Но если судить по фото, опубликованному в пресс-релизе ГБР, речь идет об олигархе, бывшем нардепе ОПЗЖ Вадиме Новинском.

Новинский считается неофициальным "куратором РПЦ" в Украине, с 2014 года он распространял пророссийские нарративы и поддерживал РФ. Депутат сложил полномочия и сбежал за границу после начала полномасштабной войны с Россией.