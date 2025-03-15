Один зі спецпредставників Трампа піде у відставку, - Axios

Спецпосланець президента США Адам Белер піде у відставку. Він обіймає посаду спеціального уповноваженого Дональда Трампа у справах з заручниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За інформацією видання, відставка була запланована та пов'язана з бажанням адміністрації Трампа наділити Белера ширшими повноваженнями на іншій посаді.

Белер відомий тим, що курував від Білого дому переговорами з ХАМАС для звільнення ізраїльських заручників. Axios повідомляло, що Белер безпосередньо зустрічався з представниками ХАМАС, що зробило його першим чиновником США, який це зробив.

Хоча ці переговори були схвалені Трампом, вони викликали гнів серед деяких республіканців у Сенаті, деякі з яких приватно обговорювали це питання з Білим домом.

Раніше цього тижня держсекретар Марко Рубіо заявив, що переговори Белера з ХАМАС були "одноразовими" і що представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф є основним каналом переговорів щодо угоди про звільнення заручників.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що Белер продовжить працювати як спеціальний урядовець, який зосереджується на переговорах щодо заручників.