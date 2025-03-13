Трамп змінив представника США у мирних переговорах через претензії Кремля, - NBC

Спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога усунули від участі у високорівневих переговорах про припинення війни. Причиною стало незадоволення Москви його проукраїнською позицією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Представник адміністрації президента США та високопоставлений російський чиновник розповіли виданню, що Володимир Путін визнав Келлога занадто "проукраїнськи налаштованим". З цієї причини російська сторона порушила питання про його виключення з переговорного процесу.

"Келлог - колишній американський генерал, він занадто близький до України. Це не та людина, яку ми готові бачити за столом переговорів", - заявив російський чиновник.

Представник адміністрації Трампа підтвердив, що Москва висловила протест проти участі Келлога. Однак він не зміг уточнити, коли саме Білому дому повідомили про цю вимогу.

Водночас, речник Ради національної безпеки Джеймс Г’юїтт заявив, що Келлог залишається "цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з європейськими союзниками".

В NBC News зауважили, що Келлог не брав участі в переговорах делегацій Росії та США в Ер-Ріяді 18 лютого.