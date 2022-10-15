Один на всю область: у Донецькій області відкрився сервісний центр МВС

У Покровську (Донецька область) відновив свою роботу сервісний центр МВС. Послуги не надавались в регіоні від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.
"У свято Покрови Пресвятої Богородиці у День захисників та захисниць України відновив надання послуг сервісний центр МВС № 1444 у Покровську", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МВС, у прифронтовому населеному пункті послуги надаватимуть 9 адміністраторів.
"Роботу сервісного центру МВС відновлено для того, щоб громадяни України мали змогу доступно та якісно отримувати послуги", - заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.
Він додав, що найближчим часом має запрацювати сервісний центр МВС у Краматорську.
Нагадаємо, що в Донецькій області розпочалась подача природного газу.
Також стало відомо, що росіяни втрачають здатність наступати під Донецьком.
Раніше в Генштабі заявили, що на окремих напрямках, зокрема, на Донеччині, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.
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