В Донецькій області розпочалась подача природного газу: подробиці

У середу, 12 жовтня, на підконтрольній українській владі території Донецької області розпочалась подача природного газу. Його не було в регіоні майже пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку " Донецькоблгаз ".

"Починаючи з 12.10.2022 р. розпочався поетапний пуск природного газу в розподільчі мережі та всім споживачам в зоні своєї експлуатаційної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, відновлення газопостачання буде здійснюватися поступово в населені пункти, які не знаходяться на тимчасово окупованій території та в зоні бойових дій.

У підприємстві пояснили алгоритм дій для безпечного виконання робіт з відновлення газопостачання:

Перекрити вимикаючі пристрої на газопроводах-вводах до Ваших будинків/садиб/осель;

Перекрити вимикаючі пристрої на газових підводах (опусках) до внутрішньобудинкового газового обладнання;

Надати доступ представникам АТ "Донецькоблгаз", до своїх будинків/садиб/осель, в місця де встановлено газоспоживаюче обладнання, димові та вентиляційні канали;

Для запобігання потрапляння до Ваших осель шахраїв та злодіїв, вимагайте від представників АТ "Донецькоблгаз" пред'являти свої службові посвідчення.

Весною очільник Донецької ОВА Павло Кириленко пояснював, чому регіон залишився без газопостачання.

"Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований в Луганській області. Зараз цей вузол окупований росіянами, і подача газу через нього припинена. Резервний вузол був пошкоджений в квітні в результаті бойових дій. Підприємство не має можливості розпочати ремонт через постійні обстріли російської армії", - заявляв тоді Кириленко.