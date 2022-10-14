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Росіяни втрачають здатність наступати під Донецьком. У ISW назвали причини

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Донбас, П'ятниця 14 жовтня 2022 07:18
Росіяни втрачають здатність наступати під Донецьком. У ISW назвали причини Фото: росіяни втрачають здатність наступати під Донецьком (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності російських військ у зонах бойових дій можуть призвести до призупинення наступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські загони дедалі більше деградують, утримуючи відносно невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області, особливо в районі Бахмута.

Підрозділи знаходяться у стані занепаду, вони, ймовірно, перегрупуються з такими ж розрізненими бойовими елементами, що веде до подальшої деморалізації та неузгодженості у проведенні наступальних операцій, пишуть аналітики.

Спроби Росії захопити додаткову територію, ймовірно, ще більше сприяють зниженню морального духу та загальному виснаженню бойових можливостей.

Крім того, продовжуються розбіжності між російськими військовими угрупованнями. Творець ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається відзначити своїх бойовиків на фронті.

У четвер він заявив, що його ПВК поодинці взяла під контроль Іванград, селище на південь від Бахмута. Своєю чергою бойовики "ДНР" заявили, що взяли населений пункт разом з угрупованням "ЛНР". Вони також стверджували, що захопили Опитне. Пригожин заявив, що в Опитному тривають бої.

Нагадаємо, раніше в Генштабі заявили, що на окремих напрямках, зокрема, на Донеччині, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.

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