Окупанти скасовують наступальні дії на окремих ділянках фронту, - Генштаб

На окремих напрямках, зокрема, на Донеччині, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з-поміж мобілізованих та невиконання бойових наказів.

За наявною інформацією, в районі міста Токмак Запорізької області наші підрозділи вразили три зенітні ракетні комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні.

У Херсонській області внаслідок точкової вогневої поразки в районі Токарівки втрати противника склали до 150 осіб убитими.

Також відомо, що ремонтна база окупантів у районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до тридцяти одиниць пошкодженої броньованої техніки, придатної для ремонту.

Ситуація на фронті

Минулої доби окупанти завдали 3 ракетних і 21 авіаційного удару, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали понад 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Брода.

Для цього використовували крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

В інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка; на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілка, Уди та Червона Зоря;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілка, Уди та Червона Зоря; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки; на Бахмутському напрямі – з танків та різнокаліберної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка;

– з танків та різнокаліберної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку вогневої поразки зазнали райони понад 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут і Мар'їнка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 32 удари. Підтверджено поразку понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БПЛА.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 боєприпаси. До зони вогневої поразки також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, втрати серед особового складу росіян становлять 63 380 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.