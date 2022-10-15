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Один на всю область: в Донецкой области открылся сервисный центр МВД

Фото: в Донецкой области открылся сервисный центр МВД (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

В Покровске (Донецкая область) возобновил работу сервисный центр МВД. Услуги не предоставлялись в регионе с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в День защитников и защитниц Украины возобновил предоставление услуг сервисный центр МВД №1444 в Покровске", - говорится в сообщении.

По информации МВД, в прифронтовом населенном пункте услуги будут предоставлять 9 администраторов.

"Работа сервисного центра МВД возобновлена для того, чтобы граждане Украины имели возможность доступно и качественно получать услуги", - заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Он добавил, что в ближайшее время должен заработать сервисный центр МВД в Краматорске.

Напомним, что в Донецкой области началась подача природного газа.

Также стало известно, что россияне теряют способность наступать под Донецком.

Ранее в Генштабе заявили, что на отдельных направлениях, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.

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Министерство внутренних дел УкраиныДонецкая область