Один на всю область: в Донецкой области открылся сервисный центр МВД

"В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в День защитников и защитниц Украины возобновил предоставление услуг сервисный центр МВД №1444 в Покровске", - говорится в сообщении.

По информации МВД, в прифронтовом населенном пункте услуги будут предоставлять 9 администраторов.

"Работа сервисного центра МВД возобновлена для того, чтобы граждане Украины имели возможность доступно и качественно получать услуги", - заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Он добавил, что в ближайшее время должен заработать сервисный центр МВД в Краматорске.