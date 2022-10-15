Один на всю область: у Донецькій області відкрився сервісний центр МВС

У Покровську (Донецька область) відновив свою роботу сервісний центр МВС. Послуги не надавались в регіоні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

"У свято Покрови Пресвятої Богородиці у День захисників та захисниць України відновив надання послуг сервісний центр МВС № 1444 у Покровську", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МВС, у прифронтовому населеному пункті послуги надаватимуть 9 адміністраторів.

"Роботу сервісного центру МВС відновлено для того, щоб громадяни України мали змогу доступно та якісно отримувати послуги", - заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Він додав, що найближчим часом має запрацювати сервісний центр МВС у Краматорську.