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Один на всю область: у Донецькій області відкрився сервісний центр МВС

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Покровськ, Субота 15 жовтня 2022 16:02
Один на всю область: у Донецькій області відкрився сервісний центр МВС Фото: у Донецькій області відкрився сервісний центр МВС (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

У Покровську (Донецька область) відновив свою роботу сервісний центр МВС. Послуги не надавались в регіоні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

"У свято Покрови Пресвятої Богородиці у День захисників та захисниць України відновив надання послуг сервісний центр МВС № 1444 у Покровську", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МВС, у прифронтовому населеному пункті послуги надаватимуть 9 адміністраторів.

"Роботу сервісного центру МВС відновлено для того, щоб громадяни України мали змогу доступно та якісно отримувати послуги", - заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Він додав, що найближчим часом має запрацювати сервісний центр МВС у Краматорську.

Нагадаємо, що в Донецькій області розпочалась подача природного газу.

Також стало відомо, що росіяни втрачають здатність наступати під Донецьком.

Раніше в Генштабі заявили, що на окремих напрямках, зокрема, на Донеччині, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.

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Міністерство внутрішніх справ України Донецька область
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