Один з улюблених телеканалів Трампа з'явиться в Україні

Канал працюватиме під брендом Newsmax

Новий телеканал функціонуватиме під брендом Newsmax і в межах його редакційної концепції.

Він базуватиметься в Києві та зосереджуватиметься на виробництві оригінального місцевого та регіонального контенту для аудиторій в Україні, Східній Європі та ширшому міжнародному регіоні.

Очікується, що канал створюватиме новини, аналітичні та суспільно-політичні програми, а також забезпечуватиме українськомовну ретрансляцію контенту Newsmax. Паралельно розроблятимуться формати англійською та російською мовами, адаптовані для міжнародної аудиторії.

Хто очолить телеканал

Телеканал очолить телеведуча Людмила Немиря, яка раніше працювала на телеканалі Ukrlife та нині веде власний YouTube-канал. Вона також володіє 15% частки у ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна".

Основним бенефіціаром компанії є громадянин Латвії Роман Варламовс - підприємець у сфері телекомунікацій і колишній власник фармацевтичної компанії "Дойч-Фарм".

Що відомо про медіакомпанію Newsmax

Newsmax - американська консервативна медіакомпанія, заснована у 1998 році журналістом Крістофером Радді. Вона володіє кабельним телеканалом NewsmaxTV і сайтом Newsmax.com та входить до числа найбільших новинних каналів США.

Компанія заявляє про понад 28 мільйонів глядачів і співпрацює зі стримінговою платформою Truth+ компанії Trump Media and Technology Group.

Канал має виразну консервативну редакційну позицію, значну частину його ефіру становлять аналітичні програми, коментарі та інтерв’ю, а також матеріали міжнародних інформаційних агентств, адаптовані для власної аудиторії.

Ставлення Трампа

За даними відкритих джерел, Радді - колишній журналіст, який підтримує особисті дружні стосунки з президентом США Дональдом Трампом. У 2025 році під час публічного розміщення акцій компанія залучила 75 млн доларів при оцінці в 1,2 млрд доларів, що тимчасово зробило Радді мільярдером.

Згодом його статки істотно скоротилися: станом на листопад 2025 року, за оцінками Forbes, вони становили близько 300 млн доларів.