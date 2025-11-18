Телеканал ABC News може залишитись без ліцензії через критику Трампа

Американський лідер Дональд Трамп пропонує Федеральній комісії зв'язку США вивчити можливість позбавлення телеканалу ABC News ліцензії на мовлення. Причина полягає у незручних питаннях журналістів і критиці президента США.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в Овальному кабінеті заявив Дональд Трамп, якого цитує Укрінформ .

"Я думаю, що ABC слід позбавити ліцензії, бо ваші новини є такими "фейковими" й такими неправильними! У нас є чудовий комісар, голова (Федеральної комісії звʼязку - ред.), який повинен це розглянути", - сказав американський лідер.

Трамп заявив, що матеріали ABC News "на 97% висловлюють негативне ставлення до Трампа", і додав, що переміг у виборах "з величезною перевагою". Тому, на думку президента США, такі новини, "очевидно, не заслуговують на довіру".

Заява президента США пролунала після запитання від журналістки ABC News. Вона спитала Трампа про те, чому б не оприлюднити всі файли у справі Епштейна.

У відповідь американський лідер звинуватив у всьому демократів, і зауважив, що "преса чомусь не звертає на це уваги".

Як раніше повідомило видання CNN, Брендан Карр, очільник Федеральної комісії зв’язку США, у вересні 2025 року вже погрожував телеканалу ABC позбавленням ліцензії. Причиною стало шоу з Джиммі Кіммелом, який критикував президента США.

Проте пізніше, на тлі різкої реакції американського суспільства щодо згортання свободи слова в США це шоу повернули в ефір.