Один из любимых телеканалов Трампа появится в Украине

Американский телеканал Newsmax подписал лицензионное соглашение на использование бренда для запуска локализованного телеканала Newsmax Ukraine, который планируют запустить весной 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проекта.
Новый телеканал будет функционировать под брендом Newsmax и в рамках его редакционной концепции.
Он будет базироваться в Киеве и сосредоточится на производстве оригинального местного и регионального контента для аудиторий в Украине, Восточной Европе и более широком международном регионе.
Ожидается, что канал будет создавать новости, аналитические и общественно-политические программы, а также обеспечивать украиноязычную ретрансляцию контента Newsmax. Параллельно будут разрабатываться форматы на английском и русском языках, адаптированные для международной аудитории.
Телеканал возглавит телеведущая Людмила Немыря, которая ранее работала на телеканале Ukrlife и сейчас ведет собственный YouTube-канал. Она также владеет 15% доли в ООО "Телерадиокомпания "Ньюсмакс Украина".
Основным бенефициаром компании является гражданин Латвии Роман Варламовс - предприниматель в сфере телекоммуникаций и бывший владелец фармацевтической компании "Дойч-Фарм".
Newsmax - американская консервативная медиакомпания, основанная в 1998 году журналистом Кристофером Радди. Она владеет кабельным телеканалом NewsmaxTV и сайтом Newsmax.com и входит в число крупнейших новостных каналов США.
Компания заявляет о более 28 миллионах зрителей и сотрудничает со стриминговой платформой Truth+ компании Trump Media and Technology Group.
Канал имеет выраженную консервативную редакционную позицию, значительную часть его эфира составляют аналитические программы, комментарии и интервью, а также материалы международных информационных агентств, адаптированные для собственной аудитории.
По данным открытых источников, Радди - бывший журналист, который поддерживает личные дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом. В 2025 году во время публичного размещения акций компания привлекла 75 млн долларов при оценке в 1,2 млрд долларов, что временно сделало Радди миллиардером.
Впоследствии его состояние существенно сократилось: по состоянию на ноябрь 2025 года, по оценкам Forbes, оно составляло около 300 млн долларов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил Федеральной комиссии по связи рассмотреть возможность лишения телеканала ABC News лицензии на вещание. Основанием для этого он назвал неудобные вопросы журналистов и критику в его адрес.