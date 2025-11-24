ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп виступив проти розширення телеканалів ABC і NBC

США, Понеділок 24 листопада 2025 06:00
UA EN RU
Трамп виступив проти розширення телеканалів ABC і NBC Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У США загострилася дискусія навколо впливу великих медіахолдингів. На тлі можливих рішень регуляторів лунає критика на адресу кількох телемереж і вимоги обмежити їхнє подальше розширення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральним регуляторам не варто дозволяти великим телемережам збільшувати охоплення.

За його словами, такий розвиток подій посилить позиції, як він висловився, "радикально лівих" медіа.

У своїх публікаціях він особливо виділив канали ABC і NBC, які назвав "медіапідрозділом Демократичної партії", підкресливши, що саме ці мережі викликають найбільші побоювання.

"Якщо це також дозволить радикально лівим телеканалам розширитися, я буду дуже незадоволений. Особливо ABC і NBC - це катастрофа, фактично VIRTUAL ARM Демократичної партії", - написав він у соцмережах.

Заклик обмежити розширення медіа

Американський лідер заявив, що вважає за необхідне не тільки перешкоджати зростанню охоплення цих компаній, а й розглядати можливість скорочення їхньої присутності.

У черговій публікації він зазначив: "Їх слід розглядати як незаконну кампанію радикальних лівих. НІЯКОГО РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ FAKE NEWS. Якщо вже щось робити - то тільки зменшити їх!".

Контекст рішення регуляторів

Заяви пролунали на тлі повідомлень про те, що Федеральна комісія зі зв'язку США може схвалити розширення покриття низки телемереж і розглянути угоду з об'єднання Nexstar Media Group і Tegna Inc.

Додатковий контекст формує можливий продаж Warner Bros. Discovery, яка стикається з труднощами через зниження інтересу до традиційного телебачення і поступового переходу аудиторії на стримінгові платформи.

Нагадуємо, що Київ прокоментував нещодавню заяву Дональда Трампа щодо начебто недостатньої подяки України: Володимир Зеленський наголосив, що країна цінує підтримку Вашингтона й особисто президента США, зазначивши, що українська сторона незмінно висловлює вдячність за допомогу, яку надають Сполучені Штати.

Зазначимо, що Україна повідомила про перші позитивні зрушення після стартового дня женевських переговорів з американською стороною: за словами українського керівництва, представники команди Дональда Трампа почали уважніше прислухатися до позиції Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті