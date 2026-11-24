Українська компанія TAF Industries та канадський розробник у сфері безпілотних літальних апаратів Draganfly уклали меморандум про стратегічну співпрацю. Угода закладає основу для спільного дронів.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі TAF Industries.
"Це перша співпраця для TAF Industries, де ми виходимо за межі Європи, і розширюємо географію наших партнерств", - зазначив Олександр Яковенко, засновник TAF Industries.
Зазначається, що меморандум закріплює наміри обох компаній щодо локалізації виробництва безпілотних систем на території Канади - передусім для забезпечення потреб Збройних Сил України.
Сторони планують детально оцінити перспективи розгортання виробничих потужностей у Канаді, проведення спільних досліджень і розробок, а також створення технологічних рішень, що відповідатимуть актуальним оборонним викликам обох країн.
Поєднання експертиз компаній дозволить налагодити випуск безпілотників для Сил оборони України, Збройних сил Канади, а в перспективі - і для союзників в інших регіонах світу.
Також зазначається, що компанія Draganfly працює в Україні з 2022 року, постачаючи свої платформи для гуманітарних місій, доставки вантажів і гуманітарного розмінування. Канадські партнери продемонстрували послідовну підтримку та глибоко розуміють реальні виклики, з якими сьогодні стикається Україна.
Раніше ми писали, що Україна та Канада домовилися про запуск спільного виробництва безпілотників для української армії. Підприємство буде створене на території Канади.
Окрім того, раніше Україна та Канада офіційно запустили план дій щодо реалізації угоди про співпрацю у сфері безпеки.