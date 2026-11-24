"Это первое сотрудничество для TAF Industries, где мы выходим за пределы Европы и расширяем географию наших партнерств", - отметил Александр Яковенко, основатель TAF Industries.

Отмечается, что меморандум закрепляет намерения обеих компаний по локализации производства беспилотных систем на территории Канады, прежде всего, для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Стороны планируют подробно оценить перспективы развертывания производственных мощностей в Канаде, проведение совместных исследований и разработок, а также создание технологических решений, отвечающих актуальным оборонным вызовам обеих стран.

Сочетание экспертиз компаний позволит наладить выпуск беспилотников для Сил обороны Украины, Вооруженных сил Канады, а в перспективе – и для союзников в других регионах мира.

Также отмечается, что компания Draganfly работает в Украине с 2022 года, снабжая свои платформы для гуманитарных миссий, доставки грузов и гуманитарного разминирования. Канадские партнеры продемонстрировали последовательную поддержку и глубоко понимают реальные вызовы, с которыми сегодня сталкивается Украина.