Один из украинских политических заключенных в России объявил голодовку, - Денисова

По словам Денисовой, в отношении Яцкина российские тюремщики регулярно совершали провокации, поскольку он не позволял им в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес Украины. У мужчины отобрали все лекарства, порвали сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду.

"Также полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, который страдает хроническим заболеванием ног: воспаления сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не оказывается", - добавляет Денисова.

Также омбудсмен отметила, что голодовка в состоянии Яцкина может привести к худшему.