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Оккупанты в Крыму уничтожают уникальные экосистемы полуострова, - омбудсмен

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 13:51
Оккупанты в Крыму уничтожают уникальные экосистемы полуострова, - омбудсмен Фото: украинский омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о нарушении экологических прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым. Речь идет о загрязнении Черного моря, ухудшении водообеспечения, техногенных катастрофах и других экологических проблемах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу омбудсмена.

Вышеуказанные проблемы приводят к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова, отметила Денисова.

В частности, из-за увеличения количества судов, курсирующих вдоль ТОТ, растет число случаев разлива нефти в Черном и Азовском морях.

"Проведение в 2021 году государством-оккупантом систематических военных учений, взрывы боеприпасов в море существенно загрязняют морскую среду и приводят к гибели морских животных, как следствие погибли 300 дельфинов", - сообщила она.

Кроме того, интенсивное выкачивание подземных пресных вод на ТОТ приводит к образованию солончаков, а изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых, занесенных в Красную книгу Украины.

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