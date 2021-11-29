ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лечение не имеет положительной динамики. Состояние украинского политзаключенных в РФ ухудшилось

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 19:22
Лечение не имеет положительной динамики. Состояние украинского политзаключенных в РФ ухудшилось Фото: уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Состояние здоровья незаконно осужденного Россией гражданина Украины Владимира Дудки существенно ухудшилось. Лечение антибиотиками не имеет положительной динамики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, Дудку Россия приговорила к 14 годам лишения свободы. В течение последнего месяца он находится в медицинской части "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю".

"Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления", - добавляет Денисова.

Омбудсмен отмечает, что лечение антибиотиками не имеет положительной динамики, а родные могут передавать Владимиру лекарства лишь раз в несколько месяцев.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины – оказать надлежащую медицинскую помощь", - заявила омбудсмен.

Также Денисова призвала международно сообщество усилить рычаги влияния на Российскую Федерацию, чтобы все незаконно удерживаемые украинские политические заключенные - как можно скорее вернулись домой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
DAILY
Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ