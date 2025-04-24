Один из ударов в Харькове пришелся по плотной застройке, есть пострадавшие
Российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью два раза ударили по Харькову ракетами. В результате последнего "прилета" пострадали мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"Есть предварительная информация о двух раненых в результате последнего удара по Харькову", - написал Терехов.
Он уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Именно там и были пострадавшие.
Ночные удары по Харькову
Напомним, россияне два раза за ночь атаковали Харьков крылатыми ракетами.
Всего в городе зафиксировали 19 ударов: 7 крылатых ракет и 12 дронов-камикадзе типа "Шахед".
Такая атака произошла во время массированного удара российских оккупантов по Украине. Враг применил крылатые ракеты, баллистику и дроны-камикадзе.
В Киеве уже известно о двух погибших и десятках пострадавших - из-за удара в Святошинском районе частично разрушен дом.
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