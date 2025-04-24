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Один из ударов в Харькове пришелся по плотной застройке, есть пострадавшие

Харьков, Четверг 24 апреля 2025 05:28
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Один из ударов в Харькове пришелся по плотной застройке, есть пострадавшие Иллюстративное фото: в Харькове россияне ударили по плотной застройке (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью два раза ударили по Харькову ракетами. В результате последнего "прилета" пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Есть предварительная информация о двух раненых в результате последнего удара по Харькову", - написал Терехов.

Он уточнил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Именно там и были пострадавшие.

Ночные удары по Харькову

Напомним, россияне два раза за ночь атаковали Харьков крылатыми ракетами.

Всего в городе зафиксировали 19 ударов: 7 крылатых ракет и 12 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Такая атака произошла во время массированного удара российских оккупантов по Украине. Враг применил крылатые ракеты, баллистику и дроны-камикадзе.

В Киеве уже известно о двух погибших и десятках пострадавших - из-за удара в Святошинском районе частично разрушен дом.

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Российская Федерация Игорь Терехов Харьков Война в Украине Ракетный удар
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