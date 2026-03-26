Один з трьох найбільших НПЗ Росії атакували дрони, він горить

"За попередньою інформацією, виникла пожежа на території підприємства - займання установок первинної переробки нафти і двох резервуарів. Результат ураження та масштаби завданих збитків уточнюються", - повідомляє Генштаб.

Зазначається, що Кіришський НПЗ постачає нафтопродукти трубопроводами до портів Усть-Луга та Приморськ для подальшого експорту.

"Кожен із цих об'єктів уже зазнав уражень Силами безпілотних систем. Це частина системного руйнування ланцюга російської нафтопереробки та експорту: від сировини - до переробки й подальшого відвантаження", - наголошують СБС.

В ніч на сьогодні завод уразили оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Другий за потужністю НПЗ Росії

Кірішський НПЗ є другим за потужністю в країні-агресорці та входить до трійки її найбільших нафтопереробних заводів. НПЗ має встановлену потужність переробки близько 20-21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки РФ.

Потужності заводу використовуються, серед іншого, для виробництва пального, що застосовується для забезпечення потреб збройних сил країни-агресорки.

"Сили оборони України продовжать системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ та зменшення можливостей забезпечення окупаційних військ", - зазначає Генштаб ЗСУ.