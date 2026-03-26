Один из трех крупнейших НПЗ России атаковали дроны, он горит

"По предварительной информации, возник пожар на территории предприятия - возгорание установок первичной переработки нефти и двух резервуаров. Результат поражения и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - сообщает Генштаб.

Отмечается, что Киришский НПЗ поставляет нефтепродукты по трубопроводам в порты Усть-Луга и Приморск для дальнейшего экспорта.

"Каждый из этих объектов уже подвергся поражениям Силами беспилотных систем. Это часть системного разрушения цепи российской нефтепереработки и экспорта: от сырья - до переработки и дальнейшей отгрузки", - отмечают СБС.

В ночь на сегодня завод поразили операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Второй по мощности НПЗ России

Киришский НПЗ является вторым по мощности в стране-агрессоре и входит в тройку ее крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ имеет установленную мощность переработки около 20-21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки РФ.

Мощности завода используются, среди прочего, для производства топлива, применяемого для обеспечения потребностей вооруженных сил страны-агрессора.

"Силы обороны Украины продолжат системные меры по снижению военно-экономического потенциала РФ и уменьшению возможностей обеспечения оккупационных войск", - отмечает Генштаб ВСУ.