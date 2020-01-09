ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Один из пассажиров МАУ в Иране не попал на борт из-за проблемы с билетом

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 15:56
Один из пассажиров МАУ в Иране не попал на борт из-за проблемы с билетом
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Житель Оттавы остался в живых благодаря проблеме с билетом

Одного из пассажиров самолета МАУ, который 8 января разбился в Иране, не пустили на борт из-за проблемы с билетом. Об этом пишет канадское издание Ottawacitizen.

Сообщается, что из-за проблем с билетом на самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев не пустили жителя Оттавы Мохсена Ахмадипура. Он со своей супругой должны были вместе лететь в Киев с пересадкой до Оттавы, однако в аэропорту оказалось, что его билет не действителен.

Также сообщается, что его жена была в самолете, а сам Ахмадипур планировал вылететь ближайшим рейсом. Об авиакатастрофе он узнал, будучи еще в терминале аэропорта Тегерана.

Напомним, в отчете Управления гражданской авиации Ирана говорится, что экипаж другого самолета видел, как горел украинский лайнер МАУ перед падением. По их словам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.

Ранее также стало известно, что Иран официально пригласил США и Украину к расследованию катастрофы МАУ. Кроме того, официальный Тегеран опроверг информацию об отказе от передачи черных ящиков и сотрудничества с США и компанией Boeing, которая является производителем украинского самолета.

Швеция предлагает помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь