Один из пассажиров МАУ в Иране не попал на борт из-за проблемы с билетом

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Житель Оттавы остался в живых благодаря проблеме с билетом

Одного из пассажиров самолета МАУ, который 8 января разбился в Иране, не пустили на борт из-за проблемы с билетом. Об этом пишет канадское издание Ottawacitizen.

Сообщается, что из-за проблем с билетом на самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев не пустили жителя Оттавы Мохсена Ахмадипура. Он со своей супругой должны были вместе лететь в Киев с пересадкой до Оттавы, однако в аэропорту оказалось, что его билет не действителен.

Также сообщается, что его жена была в самолете, а сам Ахмадипур планировал вылететь ближайшим рейсом. Об авиакатастрофе он узнал, будучи еще в терминале аэропорта Тегерана.

Напомним, в отчете Управления гражданской авиации Ирана говорится, что экипаж другого самолета видел, как горел украинский лайнер МАУ перед падением. По их словам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.

Ранее также стало известно, что Иран официально пригласил США и Украину к расследованию катастрофы МАУ. Кроме того, официальный Тегеран опроверг информацию об отказе от передачи черных ящиков и сотрудничества с США и компанией Boeing, которая является производителем украинского самолета.