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Один з пасажирів МАУ в Ірані не потрапив на борт через проблему з квитком

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 15:56
Один з пасажирів МАУ в Ірані не потрапив на борт через проблему з квитком
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Житель Оттави залишився в живих завдяки проблеми з квитком

Одного з пасажирів літака МАУ, який 8 січня розбився в Ірані, не пустили на борт через проблему з квитком. Про це пише канадське видання Ottawacitizen.

Повідомляється, що через проблеми з квитком на літак МАУ рейсу PS 752 Тегеран - Київ не пустили жителя Оттави Мохсена Ахмадіпура. Він зі своєю дружиною мали летіти в Київ з пересадкою до Оттави, однак в аеропорту виявилося, що його квиток не дійсний.

Також повідомляється, що його дружина була в літаку, а сам Ахмадіпур планував вилетіти найближчим рейсом. Про авіакатастрофу він дізнався, будучи ще в терміналі аеропорту Тегерана.

Нагадаємо, у звіті Управління цивільної авіації Ірану говориться, що екіпаж іншого літака бачив, як горів український лайнер МАУ перед падінням. За їх словами, масштаб пожежі різко збільшився після зіткнення судна з землею, після чого стався вибух.

Раніше також стало відомо, що Іран офіційно запросив США і Україну до розслідування катастрофи МАУ. Крім того, офіційний Тегеран спростував інформацію про відмову від передачі чорних скриньок та співробітництва з США та компанією Boeing, яка є виробником українського літака.

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