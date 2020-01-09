ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экипаж другого лайнера видел, как горел украинский самолет, - отчет Ирана

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 14:10
Экипаж другого лайнера видел, как горел украинский самолет, - отчет Ирана
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв

Экипаж другого самолета видел, как горел украинский самолет МАУ в Иране. Об этом говорится в отчет Управления гражданской авиации Ирана относительно катастрофы.

В отчете говорится, что очевидцы на земле и экипаж другого самолета видели, как самолет горел в воздухе. По их словам, масштаб пожара резко увеличился после столкновения судна с землей, после чего произошел взрыв.

"Направление столкновения указывает, что самолет, который направлялся на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, после проблемы повернул направо и направился в сторону аэропорта в момент аварии", - говорится в сообщении.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летательным объектом, взрыв двигателя и поражение самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране.

Напомним, Иран для участия в расследовании авиакатастрофы МАУ направил официальные приглашения представителям США и других стран.

Кроме того, в отчете говорится, что Иран потерял часть данных из черных ящиков самолета МАУ. В частности, как заявили представители Тегерана, найденные бортовые самописцы повреждены. Впрочем впоследствии Иран опроверг эту информацию.

Швеция предлагает помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ Иран опроверг отказ передавать черные ящики самолета МАУ
Новости Украины авиакатастрофаИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь