Один з найбільших покупців хоче відмовитись від електроенергії РФ

Казахстан планує повністю припинити закупівлю електроенергії з Росії до 2027 року завдяки запуску власних генеруючих потужностей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
За словами заступника міністра енергетики Казахстану Сунгата Єсімханова, відмова від російського імпорту стане можливою після введення в експлуатацію всіх запланованих енергетичних об’єктів країни. Це має статися наприкінці 2026 - на початку 2027 року.
"Якщо введемо в експлуатацію всі наші планові об’єкти, то ми у 2027 році, я думаю, взагалі не будемо закуповувати електроенергію з Росії", - наголосив він.
Наразі Казахстан залишається залежним від поставок із РФ, проте обсяги імпорту поступово скорочуються:
Для розв’язання цієї проблеми в країні реалізують 81 проєкт загальною потужністю 15,3 ГВт. Обсяг інвестицій у модернізацію галузі перевищує 25 млрд доларів.
Казахстан є одним із найбільших покупців російської електроенергії - у 2025 році на нього припало близько 60% усіх поставок РФ.
Нагадаємо, нещодавно Сунгат Єсімханов заявив, що російські підрядники більше не залучені до будівництва трьох ТЕЦ у Казахстані. Він зазначив, що роботи буде виконувати інший консорціум, а запуск станцій запланований на 2029 рік.
Зазначимо, останнім часом Астана демонструє готовність до перегляду підходів у питаннях, які традиційно вважалися чутливими у відносинах із Кремлем. Зокрема, у проєкті нової конституції Казахстану планують закріпити зміни щодо статусу російської мови.
Наразі в основному законі зазначено, що російська мова використовується "нарівні" з державною казахською. У новій редакції це формулювання пропонують замінити на "поруч із казахською".