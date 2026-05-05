Один з найбільших покупців хоче відмовитись від електроенергії РФ

За словами заступника міністра енергетики Казахстану Сунгата Єсімханова, відмова від російського імпорту стане можливою після введення в експлуатацію всіх запланованих енергетичних об’єктів країни. Це має статися наприкінці 2026 - на початку 2027 року.

"Якщо введемо в експлуатацію всі наші планові об’єкти, то ми у 2027 році, я думаю, взагалі не будемо закуповувати електроенергію з Росії", - наголосив він.

Наразі Казахстан залишається залежним від поставок із РФ, проте обсяги імпорту поступово скорочуються:

у 2024 році дефіцит електроенергії становив 2,1 млрд кВт·год;

у 2026 році різниця між власним виробництвом та потребами економіки очікується на рівні 1-1,2 млрд кВт·год.

Для розв’язання цієї проблеми в країні реалізують 81 проєкт загальною потужністю 15,3 ГВт. Обсяг інвестицій у модернізацію галузі перевищує 25 млрд доларів.

Казахстан є одним із найбільших покупців російської електроенергії - у 2025 році на нього припало близько 60% усіх поставок РФ.

Нагадаємо, нещодавно Сунгат Єсімханов заявив, що російські підрядники більше не залучені до будівництва трьох ТЕЦ у Казахстані. Він зазначив, що роботи буде виконувати інший консорціум, а запуск станцій запланований на 2029 рік.