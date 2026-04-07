ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Казахстан "виставив за двері" Росію з будівництва трьох ТЕЦ

16:30 07.04.2026 Вт
2 хв
Проєкти, які раніше планували з участю РФ, реалізовуватимуть без неї
aimg Марія Науменко
Фото: прапор Казахстану (Getty Images)

Віцеміністр енергетики Казахстану Сунгат Єсімханов підтвердив, що російські підрядники більше не залучені до будівництва трьох ТЕЦ. Роботи виконуватиме інший консорціум, а запуск станцій запланований на 2029 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.kz.

За його словами, будівництвом трьох теплоелектроцентралей у Кокшетау, Семєї та Усть-Каменогорську займатиметься казахстансько-сінгапурський консорціум, а контракти вже укладені.

"За трьома ТЕЦ підписані EPC-контракти, російських підрядників там немає. Будуть будувати казахстанські компанії", - зазначив він.

Найближчими місяцями розпочнеться активна фаза робіт. Уже в травні планують розмістити замовлення на основне обладнання, паралельно триватимуть інженерні роботи та підготовка майданчиків. Постачання ключових компонентів очікується з третього кварталу 2027 року, а запуск станцій - у 2029 році.

Спочатку ці ТЕЦ планували будувати за участю Росії. Переговори тривали з 2023 року, однак питання фінансування залишалося невирішеним. Зрештою Казахстан вирішив реалізовувати проєкти без російської сторони.

Нагадаємо, Казахстан останнім часом демонструє готовність переглядати підходи до питань, які традиційно вважалися чутливими у відносинах із Росією. Зокрема, у проєкті нової конституції там планують змінити формулювання, яке визначає статус російської мови.

Йдеться про норму, де зараз зазначено, що російська використовується "нарівні" з казахською мовою. У новій редакції це формулювання хочуть замінити на "поруч із казахською", що може свідчити про поступове посилення акценту на власній державній ідентичності.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
