Один из крупнейших покупателей хочет отказаться от электроэнергии РФ

По словам заместителя министра энергетики Казахстана Сунгата Есимханова, отказ от российского импорта станет возможным после ввода в эксплуатацию всех запланированных энергетических объектов страны. Это должно произойти в конце 2026 - начале 2027 года.

"Если введем в эксплуатацию все наши плановые объекты, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем закупать электроэнергию из России", - подчеркнул он.

Сейчас Казахстан остается зависимым от поставок из РФ, однако объемы импорта постепенно сокращаются:

в 2024 году дефицит электроэнергии составил 2,1 млрд кВт-ч;

в 2026 году разница между собственным производством и потребностями экономики ожидается на уровне 1-1,2 млрд кВт-ч.

Для решения этой проблемы в стране реализуют 81 проект общей мощностью 15,3 ГВт. Объем инвестиций в модернизацию отрасли превышает 25 млрд долларов.

Казахстан является одним из крупнейших покупателей российской электроэнергии - в 2025 году на него пришлось около 60% всех поставок РФ.

Напомним, недавно Сунгат Есимханов заявил, что российские подрядчики больше не привлечены к строительству трех ТЭЦ в Казахстане. Он отметил, что работы будет выполнять другой консорциум, а запуск станций запланирован на 2029 год.