Один з найбільших "арсеналів" за час війни: СБУ викрила торговців нелегальною зброєю

Служба безпеки та Нацполіція України викрили злочинців, які продавали одну із найбільших партій "трофейної" зброї з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram .

Затримано організатора групи, двох його спільників, а також трьох кримінальників, які намагалися продати зброю. Цьому передували комплексні заходи на Київщині та Дніпропетровщині.

У фігурантів вилучили 75 автоматів Калашникова, 38 бойових гранат, понад 20 підривачів, два гранатомети та 13 тисяч набоїв.

Згідно з матеріалами справи, зловмисники спочатку таємно вивозили зброю з фронтових районів, після чого складували її у схронах. Відновлення пошкодженої зброї вони здійснювали на території власних помешкань, а нові комплектуючі купували в інтернеті.

Покупцями нелегальної зброї мали стати представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати її для скоєння злочинів.

Зловмисників було викрито на етапі підготовки зброї до продажу. Їх затримали "на гарячому" під час передачі бойових зразків. Під час проведення обшуків у затриманих додатково вилучили 13 тисяч набоїв різного калібру та великі суми грошей.

Фото: затримані торговці нелегальною зброєю (t.me/SBUkr)

Фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.