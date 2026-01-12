Один из крупнейших "арсеналов" за время войны: СБУ разоблачила торговцев нелегальным оружием
Служба безопасности и Нацполиция Украины разоблачили преступников, которые продавали одну из крупнейших партий "трофейного" оружия с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.
Задержаны организатор группы, двое его сообщников, а также трое уголовников, которые пытались продать оружие. Этому предшествовали комплексные мероприятия на Киевщине и Днепропетровщине.
У фигурантов изъяли 75 автоматов Калашникова, 38 боевых гранат, более 20 взрывателей, два гранатомета и 13 тысяч патронов.
Согласно материалам дела, злоумышленники сначала тайно вывозили оружие из фронтовых районов, после чего складировали его в схронах. Восстановление поврежденного оружия они осуществляли на территории собственных домов, а новые комплектующие покупали в интернете.
Покупателями нелегального оружия должны были стать представители местных криминальных кругов, которые могли использовать его для совершения преступлений.
Злоумышленники были разоблачены на этапе подготовки оружия к продаже. Их задержали "на горячем" во время передачи боевых образцов. Во время проведения обысков у задержанных дополнительно изъяли 13 тысяч патронов различного калибра и крупные суммы денег.
Фото: задержанные торговцы нелегальным оружием (t.me/SBUkr)
Фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Задержание агентов ФСБ
Напомним, 6 января свое получила агентка российских спецслужб, которая корректировала вражеские атаки по Краматорску и окрестностям города. Суд также приговорил ее к максимальному наказанию - 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
До этого в Запорожье осудили еще одного агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал вражеские удары по городу. Ему также присудили 15 лет тюрьмы.
Ранее в Одессе очередная агентка РФ получила 15 лет тюрьмы. Гуляя с 6-летним сыном, женщина фотографировала военные объекты в курортном городе и обозначала их координаты на гугл-картах.