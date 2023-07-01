Один з літаків Пригожина знову помітили в Білорусі, - "Гаюн"

"Сьогодні о 08:53 один із бізнес-джетів Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах", - сказано у повідомленні.

Однак хто саме був на борту літака - не відомо. При цьому раніше він вже прилітав до Білорусі, а після вилетів назад до РФ.

Фото: скріншот (t.me/Hajun_BY)

Переворот Пригожина

Після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звернув свій "похід на Москву" 24 червня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин виїде до Білорусі. У такому разі проти нього буде закрито кримінальну справу за фактом перевороту в Росії.

Увечері 26 червня два його літаки були помічені на території Росії. Донедавна біло незрозуміло, де все ж таки знаходиться Пригожин.

При цьому, за даними CNN, Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі, а за інформацією Інституту вивчення війни, Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль тиснутиме на Олександра Лукашенка. Таким чином, відхід у Білорусь може стати для Євгена Пригожина та його найманців пасткою.

Водночас представник ГУР Андрій Юсов під час телемарафону розповів, що поки що немає інформації, що найманці ПВК "Вагнера" перегруповуються та переходять на Білорусь. Для остаточних висновків слід зачекати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.