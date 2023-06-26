Літаки Пригожина помітили в Москві та Петербурзі, - "Гаюн"

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин після спроби бунту в Росії таємниче зник. Однак у соцмережах шириться інформація, що Пригожин знаходиться у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Беларускі Гаюн".

Однак де саме насправді знаходиться Пригожин - невідомо. При цьому два його літаки було помічено на території Росії.

Перший - бізнесджет BAe 125-800B (RA-02731) - з 22 червня перебуває в Москві.

Фото: скріншот (flightradar24.com)

Другий, який і є в нього основним, Embraer Legacy 600 (RA-02795) вчора з Пітера літав на південь Росії і пізно ввечері повернувся назад.

Фото: скріншот (flightradar24.com)

З цього слідує, що Євген Пригожин своїми літаками до Білорусі не прилітав.

При цьому залишається кілька інших варіантів:

прилетів регулярним рейсом у Національний аеропорт Мінськ (ну, в аеропорту його начебто не бачили);

прилетів на Ан-124 (тоді йому треба було телепортуватися в Ульяновськ);

прилетів на одному з двох Іл-76 ПКС РФ у Мачулищі (о 00:50 або о 12:45), але здається, це не рівень кухаря, та й туалетів там немає;

приїхав на авто.

Переворот Пригожина

24 червня засновник ПВК "Вагнера" Пригожин заявив про "похід" на Москву після затяжного конфлікту з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, який досяг апогею після того, як нібито російські війська завдали удару по табору найманців Пригожина. Вже надвечір 24 червня Пригожин заявив про припинення бунту, не дійшовши до столиці РФ 200 км.

При цьому прес-служба глави білоруського режиму Олександра Лукашенка перед заявою Пригожина про припинення "походу на Москву" повідомила, що білоруський диктатор нібито умовив ватажка "вагнерівців" розпочати деескалацію. Чому Пригожин скасував похід на Москву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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