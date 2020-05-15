Один из лидеров чемпионата Италии нарушил карантин

Фото: тренировка игроков "Лацио" (facebook.com/SSLazioOfficialPage)

Игроки проводят командные тренировки до разрешенного властями срока

Футболисты римского "Лацио" проводят командные тренировки до разрешенного властями Италии срока, тем самым нарушая режим карантина. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Помимо индивидуальных тренировок на поле, игроки уже выполняют групповые упражнения, а также проводят двусторонние матчи три на три. Отмечается, что это происходит под наблюдением главного тренера Симоне Индзаги.

Согласно распоряжению властей, футбольные клубы Италии могут возобновить командные тренировки лишь с 18 мая. В настоящий момент футболисты могут заниматься только индивидуально. Первенство Серии А возобновится 13 июня.

Ранее главный врач "Лацио" Иво Пульчини раскритиковал составленный перед возможным возобновлением сезона медицинский протокол. Он назвал глупым решение отправлять весь состав и персонал на карантин, если у одного человека обнаружен коронавирус.

Футбольный сезон в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Лацио" занимает 2 место в турнирной таблице Серии А, отставая на одно очко от "Ювентуса".

Автор: Вера Олейник