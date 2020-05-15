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Один з лідерів чемпіонату Італії порушив карантин

Новини » Спорт     15.05.2020 - 10:45
Один з лідерів чемпіонату Італії порушив карантин
Фото: тренування гравців "Лаціо" (facebook.com/SSLazioOfficialPage)

Гравці проводять командні тренування до дозволеного владою терміну

Футболісти римського "Лаціо" проводять командні тренування до дозволеного владою Італії терміну, тим самим порушуючи режим карантину. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Крім індивідуальних тренувань на полі, гравці вже виконують групові вправи, а також проводять двосторонні матчі три на три. Зазначається, що це відбувається під наглядом головного тренера Сімоне Індзагі.

Згідно з розпорядженням влади, футбольні клуби Італії можуть відновити командні тренування лише з 18 травня. На цей момент футболісти можуть займатися тільки індивідуально. Першість Серії А відновиться 13 червня.

Раніше головний лікар "Лаціо" Іво Пульчіні розкритикував складений перед можливим відновленням сезону медичний протокол. Він назвав дурним рішення відправляти весь склад і персонал на карантин, якщо в однієї людини виявлено коронавірус.

Футбольний сезон в Італії, як і в більшості країн, був припинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

"Лаціо" займає 2 місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи на одне очко від "Ювентуса".

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України тренировкинарушенияЛацио
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