Один из крупнейших производителей компьютеров навсегда уходит из РФ

По данным источника, близкого к Dell, 30 августа - последний день работы сотрудников в компании.

В компании до начала войны, развязанной Россией в Украине, работали порядка 250 сотрудников. Примерно 10% сотрудников Dell к этому моменту релоцировались в другие страны присутствия компании.

Официально компания пока не комментировала информацию об уходе с рынка.