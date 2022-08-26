Один з найбільших виробників комп'ютерів назавжди йде з РФ

За даними джерела, близького до Dell, 30 серпня - останній день роботи співробітників в компанії.

У компанії до початку війни, розв'язаної Росією в Україні, працювали близько 250 співробітників. Приблизно 10% співробітників Dell до цього моменту релокувалися в інші країни присутності компанії.

Офіційно компанія поки не коментувала інформацію про відхід з ринку.