RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Один з найбільших виробників комп'ютерів назавжди йде з РФ

Автор: Руслан Гаращенко

Американський виробник техніки Dell назавжди йде з російського ринку і скорочує всіх працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tadviser.

За даними джерела, близького до Dell, 30 серпня - останній день роботи співробітників в компанії.

У компанії до початку війни, розв'язаної Росією в Україні, працювали близько 250 співробітників. Приблизно 10% співробітників Dell до цього моменту релокувалися в інші країни присутності компанії.

Офіційно компанія поки не коментувала інформацію про відхід з ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що швейцарський виробник шоколаду Lindt & Spruengli прийняв рішення піти з російського ринку через вторгнення в Україну.

Також нагадаємо, що тютюнова компанія Philip Morris має намір піти з російського ринку до кінця року.

Крім того, H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в Росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, що повністю йдуть з країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкціїВійна в Україні