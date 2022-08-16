Швейцарский производитель шоколада Lindt уходит с российского рынка

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli принял решение уйти с российского рынка из-за вторжения в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Компания в марте приняла решение закрыть свои магазины и временно приостановить поставки в Россию.

"После своего заявления от 9 марта 2022 года группа Lindt & Spruengli решила уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года.

Кроме того, ранее H&M заявил, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью уходящих из страны.

Также немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в РФ и уходит с рынка.