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Один з КПВВ на адмінкордоні з Кримом закривають для авто

Новини » Суспільство    21.09.2019 - 11:07
Один з КПВВ на адмінкордоні з Кримом закривають для авто
Фото: адміністративний кордон з Кримом (facebook.com/dpsuachru)

КПВВ "Каланчак" з 23 вересня буде пропускати тільки пішоходів

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом закривають для руху автомобілів контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби.

Повідомляється, що в зв'язку з реконструкцією пунктів пропуску з 23 вересня на КПВВ "Каланчак" буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів, машини будуть перенаправлятися на КПВВ "Чаплинка", який буде працювати в звичайному режимі.

На КПВВ "Чонгар" пропуск буде оформлятися в установленому порядку, однак через ремонтні роботи можуть виникнути деякі незручності. У разі інших змін на цих КПВВ інформація буде надана додатково.

Один з КПВВ на адмінкордоні з Кримом закривають для авто

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на адміністративному кордоні з Кримом почали будувати нові КПВВ. Очікується, що будівництво нових пропускних пунктів завершиться до 15 листопада.

Раніше також повідомлялося, що в Станиці Луганській на мосту встановили веб-камеру для моніторингу відновлення зруйнованого моста. Відзначимо, через цей міст проходить єдина дорога, яка пов'язує Україну з окупованими районами Луганської області.

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