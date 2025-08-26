Один із парків Києва назвуть на честь Параджанова: яка відома локація "зникне" з мапи

Який саме парк у Києві планують перейменувати

Українцям розповіли, що перейменувати на честь видатного режисера Сергія Параджанова планують парк "Юність" - у Солом'янському районі міста.

Із відповідною ініціативою виступили Національна спілка кінематографістів України та ДП "Національний центр Олександра Довженка".

Пізніше таку пропозицію погодила Комісія з питань найменувань та громадськість - шляхом рейтингового електронного голосування у додатку "Київ Цифровий".

Столичний парк "Юність" (скриншот: youtube.com/@oleksandrsotnykov)

Депутатка КМР і голова постійної комісії Вікторія Муха пояснила, що Сергій Параджанов "був одним із найвпливовіших митців XX століття, творчість якого вийшла за межі часу, жанру й національностей".

"Його фільми, такі як "Тіні забутих предків" і "Колір граната", стали класикою світового кінематографу. У радянський час Сергія Параджанова переслідувала влада, багато його фільмів були заборонені, він провів кілька років у таборах, а після звільнення йому заборонили жити в Україні", - нагадала вона.

Отже, за словами представниці КМР, "вшанування його імені у міському просторі - це спосіб зберегти культурну пам'ять та свідчення унікального внеску видатного митця в українську і світову культуру".

"Цим рішенням ми віддаємо належну шану пам'яті видатного кінорежисера, сценариста, художника Сергія Параджанова. Саме тому ми підтримали рішення про перейменування парку "Юність" на його честь", - повідомила Муха.

Парк "Юність" у Києві (карта: google.com/maps)

Насамкінець вона зауважила, що 2024 рік було оголошено ЮНЕСКО роком Сергія Параджанова - на честь сторіччя від дня його народження. Це також підкреслює міжнародне визнання його творчої спадщини.