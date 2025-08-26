RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Один из парков Киева назовут в честь Параджанова: какая известная локация "исчезнет" с карты

Один из столичных парков могут переименовать в честь режиссера Параджанова (фото: solom.kyivzelenbud.com)
Автор: Ирина Костенко

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций был поддержан проект решения о переименовании одного из парков столицы в честь режиссера Сергея Параджанова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Какой именно парк в Киеве планируют переименовать

Украинцам рассказали, что переименовать в честь выдающегося режиссера Сергея Параджанова планируют парк "Юность" - в Соломенском районе города.

С соответствующей инициативой выступили Национальный союз кинематографистов Украины и ГП "Национальный центр Александра Довженко".

Позже такое предложение согласовала Комиссия по вопросам наименований и общественность - путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой".

Столичный парк "Юность" (скриншот: youtube.com/@oleksandrsotnykov)

Депутат КГС и глава постоянной комиссии Виктория Муха объяснила, что Сергей Параджанов "был одним из самых влиятельных художников XX века, творчество которого вышло за пределы времени, жанра и национальностей".

"Его фильмы, такие как "Тени забытых предков" и "Цвет граната", стали классикой мирового кинематографа. В советское время Сергея Параджанова преследовала власть, многие его фильмы были запрещены, он провел несколько лет в лагерях, а после освобождения ему запретили жить в Украине", - напомнила она.

Следовательно, по словам представительницы КГС, "чествование его имени в городском пространстве - это способ сохранить культурную память и свидетельство уникального вклада выдающегося творца в украинскую и мировую культуру".

"Этим решением мы отдаем должное памяти выдающегося кинорежиссера, сценариста, художника Сергея Параджанова. Именно поэтому мы поддержали решение о переименовании парка "Юность" в его честь", - сообщила Муха.

Парк "Юность" в Киеве (карта: google.com/maps)

В завершение она отметила, что 2024 год был объявлен ЮНЕСКО годом Сергея Параджанова - в честь столетия со дня его рождения. Это также подчеркивает международное признание его творческого наследия.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины сформировал список географических объектов, в названии которых содержится "символика российской имперской политики". Переименовать могут более 250 различных объектов.

Кроме того, мы рассказывали, как в Украине "интересно" переименовали некоторые города и каких названий уже нет.

Читайте также, как в Одессе разрешили снести более 10 памятников с имперской символикой.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевзміна назвиКинопродукция в УкраинеСоломенский район