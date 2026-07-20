Один із найбільших пророків, якому покорялися стихії: кого вшановує сьогодні ПЦУ

20 липня православні християни вшановують пам'ять пророка, який поширював Божу істину й творив чудеса за часів язичників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
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Українцям нагадали, що згідно з чинним новоюліанським церковним календарем, 20 липня ПЦУ вшановує пам'ять пророка Іллі.
Наголошується, що святий Ілля:
"Так нам оповідає Церква про цього великого угодника Божого, який жив на цій землі за 900 років до Різдва Господа нашого Ісуса Христа", - пояснили у ПЦУ.
Виходячи з Передання, батьківщиною святого Іллі була Галаадська країна, у східній частині Палестини, яка межувала з Аравією.
Місто, в якому він народився, називалося Фесвіт. Тому й Іллю прозвали Фесвітянином.
Походив Ілля з роду Ааронового, від батька на ім'я Савах.
"Перед народженням сина йому було знамення, яке попереджало про народження особливого немовляти, яке "стане сосудом благодаті Божої, а слово його буде як вогонь, сильне і дієве", - розповіли у ПЦУ.
Зазначається, що виховання та навчання своє Ілля здобув у священників.
При цьому він часто віддалявся в пустелю - аби звершувати подвиг молитви та посту.
"Ілля любив Бога всім своїм серцем, і Бог благоволив йому: з милості Божої він отримував все, що просив", - зауважили у ПЦУ.
За даними ПЦУ, Іллі випав нелегкий шлях - поширювати Божу істину, коли царювали ідолопоклонники.
Не зважаючи на це, він "вперто викривав беззаконня та карав язичників".
В часи царя Ахава Ілля виступав проти поклоніння Ваалу, передбачивши трирічний голод.
"Завдяки своїй могутній і непохитній вірі Ілля творив чудеса, що свідчили про велич Божої сили", - зауважили у ПЦУ.
Уточнюється, що у всій повноті вона явилася під час молитви пророка на горі Кармел, де зібралися ізраїльтяни разом із царем-ідолопоклонником.
"Там Ілля і показав перед людьми неміч жерців, адже саме після його молитви Бог зіслав дощ на землю після тривалої посухи", - пояснили українцям.
У біблійній традиції пророк Ілля - один із двох старозавітних святих, які не зазнали тілесної смерті на землі. Але "були забрані на небо живими".
"За Переданням, Господь забрав святого Іллю у плоті на небо на вогненній колісниці, свідком чого став пророк Єлисей", - повідомили у ПЦУ.
Зазначається, що сила Божа, яка взяла Іллю на небо, "явилася у вигляді вогненної колісниці і вогненних коней" для того, щоби:
"Святий пророче Божий Ілле, моли Бога за нас", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна розпочинати нові справи у великі свята.
Крім того, ПЦУ пояснила, що таке гріх і як не перетворити його на "смертний".
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