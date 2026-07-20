Один із найбільших пророків, якому покорялися стихії: кого вшановує сьогодні ПЦУ

Головне: Свято 20 липня : в цей день ПЦУ вшановує пам'ять пророка Іллі - одного з найвеличніших старозавітних святих, який жив за 900 років до Різдва Христового.

: в цей день ПЦУ вшановує пам'ять пророка Іллі - одного з найвеличніших старозавітних святих, який жив за 900 років до Різдва Христового. Походження : Ілля походив із роду Ааронового з міста Фесвіт у Галаадській країні (у східній частині Палестини).

: Ілля походив із роду Ааронового з міста Фесвіт у Галаадській країні (у східній частині Палестини). Служіння : пророк присвятив своє життя боротьбі з ідолопоклонством та поширенню Божої істини за часів язичництва.

: пророк присвятив своє життя боротьбі з ідолопоклонством та поширенню Божої істини за часів язичництва. Чудеса : Ілля був відомий як чудотворець, якому покорялися стихії - завдяки його молитві на землю після тривалої посухи зійшов дощ.

: Ілля був відомий як чудотворець, якому покорялися стихії - завдяки його молитві на землю після тривалої посухи зійшов дощ. Вознесіння: пророк є одним із небагатьох, хто не зазнав земної смерті - за Переданням, Господь забрав його живим на небо на вогненній колісниці.

Чию пам'ять вшановує ПЦУ 20 липня

Українцям нагадали, що згідно з чинним новоюліанським церковним календарем, 20 липня ПЦУ вшановує пам'ять пророка Іллі.

Наголошується, що святий Ілля:

один із найбільших пророків;

чудотворець, якому покорялися стихії;

той, хто був узятий на Небо у плоті;

той, хто повинен прийти на землю перед другим пришестям Христа.

"Так нам оповідає Церква про цього великого угодника Божого, який жив на цій землі за 900 років до Різдва Господа нашого Ісуса Христа", - пояснили у ПЦУ.

20 липня - день пам'яті пророка Іллі (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Де народився та з якого роду походив Ілля

Виходячи з Передання, батьківщиною святого Іллі була Галаадська країна, у східній частині Палестини, яка межувала з Аравією.

Місто, в якому він народився, називалося Фесвіт. Тому й Іллю прозвали Фесвітянином.

Походив Ілля з роду Ааронового, від батька на ім'я Савах.

"Перед народженням сина йому було знамення, яке попереджало про народження особливого немовляти, яке "стане сосудом благодаті Божої, а слово його буде як вогонь, сильне і дієве", - розповіли у ПЦУ.

Зазначається, що виховання та навчання своє Ілля здобув у священників.

При цьому він часто віддалявся в пустелю - аби звершувати подвиг молитви та посту.

"Ілля любив Бога всім своїм серцем, і Бог благоволив йому: з милості Божої він отримував все, що просив", - зауважили у ПЦУ.

Пророк Ілля народився східній частині Палестини (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Життєвий шлях і боротьба чудотворця Іллі

За даними ПЦУ, Іллі випав нелегкий шлях - поширювати Божу істину, коли царювали ідолопоклонники.

Не зважаючи на це, він "вперто викривав беззаконня та карав язичників".

В часи царя Ахава Ілля виступав проти поклоніння Ваалу, передбачивши трирічний голод.

"Завдяки своїй могутній і непохитній вірі Ілля творив чудеса, що свідчили про велич Божої сили", - зауважили у ПЦУ.

Уточнюється, що у всій повноті вона явилася під час молитви пророка на горі Кармел, де зібралися ізраїльтяни разом із царем-ідолопоклонником.

"Там Ілля і показав перед людьми неміч жерців, адже саме після його молитви Бог зіслав дощ на землю після тривалої посухи", - пояснили українцям.

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Як пророк Ілля "відійшов" на небо

У біблійній традиції пророк Ілля - один із двох старозавітних святих, які не зазнали тілесної смерті на землі. Але "були забрані на небо живими".

"За Переданням, Господь забрав святого Іллю у плоті на небо на вогненній колісниці, свідком чого став пророк Єлисей", - повідомили у ПЦУ.

Зазначається, що сила Божа, яка взяла Іллю на небо, "явилася у вигляді вогненної колісниці і вогненних коней" для того, щоби:

засвідчити полум'яний дух і слово Іллі;

прославити його як звитяжного ревнителя слави Божої.

"Святий пророче Божий Ілле, моли Бога за нас", - підсумували у ПЦУ.