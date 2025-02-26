Один із ключових у Чорному морі. В ЦПД розповіли про атакований вночі порт в Туапсе

Як пояснив Коваленко, атакований порт є одним із ключових у Чорному морі. Зокрема там розташований один із найбільших у Росії нафтових терміналів.

Через порт, за словами керівника ЦПД, транспортується нафта й нафтопродукти. Також він обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції, а також зернових й є логістичним хабом, який зв’язаний із залізничною мережею.

"Порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб. Забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту рф, зокрема тих, що задіяні у війні проти України", - додав він.