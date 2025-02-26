Один из ключевых в Черном море. В ЦПД рассказали об атакованном ночью порту в Туапсе

В России жалуются на ночную атаку на морской порт в Туапсе Краснодарского края России, который играет важную роль в энергетической отрасли врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Как пояснил Коваленко, атакованный порт является одним из ключевых в Черном море. В частности, там расположен один из крупнейших в России нефтяных терминалов.
Через порт, по словам руководителя ЦПД, транспортируется нефть и нефтепродукты. Также он обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции, а также зерновых и является логистическим хабом, который связан с железнодорожной сетью.
"Порт играет важную роль в поддержке военной логистики. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и топлива для военных нужд. Обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота РФ, в частности тех, которые задействованы в войне против Украины", - добавил он.
В ночь на 26 февраля, как сообщает Министерство обороны страны-террориста России, ряд регионов страны массированно атаковали ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В частности центральными мишенями ударов были временно оккупированный Крым и Краснодарский край, где под атакой оказались Туапсе и Анапа. По словам очевидцев, над Туапсе прозвучало около 40 взрывов.
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