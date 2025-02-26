Один из ключевых в Черном море. В ЦПД рассказали об атакованном ночью порту в Туапсе

Как пояснил Коваленко, атакованный порт является одним из ключевых в Черном море. В частности, там расположен один из крупнейших в России нефтяных терминалов.

Через порт, по словам руководителя ЦПД, транспортируется нефть и нефтепродукты. Также он обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции, а также зерновых и является логистическим хабом, который связан с железнодорожной сетью.

"Порт играет важную роль в поддержке военной логистики. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и топлива для военных нужд. Обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота РФ, в частности тех, которые задействованы в войне против Украины", - добавил он.